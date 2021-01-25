بوتين: وضع انتشار فيروس كورونا في روسيا يستقر تدريجيا مع تراجع وتيرة الإصابات اليومية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع الصحي العام في البلاد جراء فيروس كورونا بدأ يستقر تدريجيا، مع تراجع في عدد الإصابات اليومية وارتفاع في عدد حالات الشفاء من الفيروس.

وأضاف الرئيس بوتين في تصريحات صحفية مع الطلبة في يوم "عيد الطلبة الروس"، اليوم الاثنين: "إن الوضع (الصحي) العام في البلاد جراء فيروس كورونا بدأ يستقر تدريجيا، ما يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة، بعناية وبشكل مدروس.. بشكل عام، الوضع الوبائي في البلاد يستقر تدريجيا.. اليوم استمعت لتوي في الصباح إلى التقاريرالمتعلقة بالوضع.. لدينا بالفعل عدد الذين تعافوا أكثر من عدد الذين أصيبوا بالمرض، كما أن عدد المصابين بالفيروس بدأ يتناقص. الآن أصبح أقل من 20 ألف" في اليوم الواحد.

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وأضاف "هذا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بدقة، للعودة إلى إيقاع التعليم الطبيعي".

كما شكر بوتين المسؤولين في سلطات موسكو، مشيرا إلى أن جهودهم لم تذهب سدى، وأن الوضع الصحي في العاصمة يستقر الآن.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" تم تسجيله في العديد من الدول "والآن لدينا بالفعل لقاحات فعالة، ولقد تم تسجيلها فعلا في 13 دولة".

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي الوباء، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

المصدر: نوفوستي