أردوغان: سنواصل العمل بخطى ثابتة و"العدالة والتنمية" سيثبت للجميع بأنه جزء من مستقبل تركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "مواصلته العمل بخطى ثابتة من أجل مستقبل تركيا الأكثر ازدهارا، مشيرا إلى أن "حزب العدالة والتنمية سيثبت للجميع بأنه جزء من مستقبل تركيا".

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وقال أردوغان في "تويتر": "نفذنا الأسبوع الماضي العديد من الخدمات والمشاريع المهمة، لاسيما في مجال الزراعة، والطاقة، والصناعات الدفاعية".

وأضاف: "سنواصل العمل بعزم وبخطى ثابتة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا لتركيا"، موضحا أنه خلال الأسبوع الماضي، تم إنزال الفرقاطة محلية الصنع "اسطنبول" في البحر، والانتهاء من أعمال ملء سد "سلوان"، وافتتاح سدي "إرغاني" و"باشلار"، وتشغيل محطة "إرغاني" لمعالجة مياه الشرب في ولاية "ديار بكر"، جنوب شرقي البلاد.

وأعلن أردوغان عن افتتاح "مركز اسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وتوزيع "الجوائز الخاصة 2019-2020"، تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة.​​​​​​​

وأشار الرئيس التركي، خلال مؤتمرات عامة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، إلى أن "العدالة والتنمية" هو حركة سياسية تميزت بأنها "الحزب الأقدر على تجديد نفسه منذ تأسيسه".

وشدد على الدور الذي لعبه الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، في "تعزيز هيبة الدولة التركية، عبر السياسات المشرفة والحازمة التي انتهجها، فضلا عن محاربة التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الحدود"، مشيرا إلى أن "ما تم إنجازه في تركيا خلال السنوات الماضية، هو نجاح تم بالتعاون مع الشعب التركي".

المصدر: الأناضول