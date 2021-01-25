تركيا تطلق حملة التلقيح ضد كورونا وتستهلها بالعجزة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، البدء بتطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم سن الثمانين عاما، بلقاح كورونا.

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وأفاد قوجة في تغريدة عبر "تويتر"، أن المواطنين فوق سن الثمانين سيتم تطعيمهم في المؤسسات الصحية.

وأضاف: "نبدأ اعتبارا من اليوم بتطعيم مواطنينا فوق سن الثمانين، ضمن البرنامج المعد بتوصية من المجلس العلمي (التركي)".

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 يناير الجاري، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي، ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، وصول الدفعة الثانية من "كورونافاك" البالغة 6.5 مليون جرعة، وهي الجزء الأول من الشحنة الثانية البالغة 10 ملايين جرعة.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين ضد وباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجة أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الذي أنتجته.​​​​​​​

المصدر: الأناضول