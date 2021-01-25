مسؤول أوروبي: رؤساء الدبلوماسية الأوروبية يبحثون قضية الإيطالي "ريجيني"

يبحث رؤساء الدبلوماسية الأوروبية خلال اجتماعهم اليوم الاثنين في بروكسل قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر قبل سنوات.

وأكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية سيناقشون خلال اجتماعهم المقرر اليوم قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

إقرأ المزيد

إلى ذلك ذكر مصدر أوروبي مطلع، يوم الجمعة، أن قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر عام 2016، ستبحث خلال الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد المصدر أن الدول الأعضاء هي صاحبة القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة تجاه مصر، مبينا أن "هذه القضية هامة بالنسبة لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي أيضا".

وأشار المصدر إلى توصل الأوروبيين لقناعة بأن تطورات قضية ريجيني يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى الحديث عن مستقبل العلاقات مع القاهرة.

وأثارت قضية ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم في 3 فبراير العثور عليه مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب، توترا في العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن الحادث.

وتنفي مصر مزاعم حول تورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، وقالت السلطات المصرية في البداية إن الطالب الإيطالي توفي بحادث سير، إلا أنها ذكرت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

المصدر: وكالات