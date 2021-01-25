فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين محاولة شن هجوم على الرياض يوم 23 يناير

دانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، محاولة شن هجوم على العاصمة السعودية الرياض يوم 23 يناير الحالي.

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وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض، السبت الماضي.

ونفت جماعة الحوثيين تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير "هدف جوي معاد" أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.

المصدر: رويترز