عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز عدد قتلاها في الحرب العالمية الثانية

تكبدت الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية خسائر بشرية قدرت بـ 418500 شخص، في حين تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فيها حتى الآن 419 ألف شخص.

وبحسب آخر الأرقام والإحصائيات حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين الموافق لـ25 يناير، أرواح 419215 شخصا.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء 25 مليونا و127 ألف إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء.

المصدر: نوفوستي