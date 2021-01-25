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رئيس الاركان الإيرانية يكشف سبب إجراء 10 مناورات في أسبوعين

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رئيس الاركان الإيرانية يكشف سبب إجراء 10 مناورات في أسبوعين
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قال رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن قيام القوات المسلحة الإيرانية باجراء10مناورات بغضون أسبوعين جاء ردا على استعراض القوة الذي أبداه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وأضاف اللواء باقري، صباح اليوم الاثنين: "إيران واجهت خلال الشهرين الماضيين تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي الاحمق (دونالد ترامب)، الأمر الذي دفعنا لاستعراض قوتنا من خلال اجراء مناورات مكثفة في فترة محدودة، وقمنا بتمرينات متعددة، بعضها يحدث لأول مرة".

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وتابع اللواء باقري قائلا: "هذه المناورات أظهرت قوة واستعداد الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة للعالم والأعداء، وبثت الطمأنينة في الشعب الإيراني، واليأس في قلوب الأعداء"، منوها بأن "العدو أكد مرارا وبطرق مختلفة خلال هذه المناورات أنه لاينوي مهاجمة إيران، وأن اجراءاته دفاعية فقط".

وأضاف، أن هذه الاستعدادات ضرورية للغاية، ويجب أن تستمر، "فقد تعلمنا من سنوات الدفاع المقدس أننا إذا اردنا عزة وتفوق البلاد، فعلينا دائما أن نكون مستعدين وأقوياء، وأن نظهر قدراتنا أمام العدو"، كما شدد على أن حركة "الثورة الإسلامية" ستتواصل، وأن الجهود "لتحقيق مبادئ النظام الإلهي ستستمر بكل هدوء واطمئنان".

المصدر: إرنا 

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