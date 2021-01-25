تقارير: المتحدثة الرئيسية السابقة باسم ترامب سترشح نفسها لحكم ولاية أركنساس

أفادت تقارير صحافية متعددة، بأن سارة ساندرز، المتحدثة الرئيسية السابقة باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية أركنساس.

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وقالت وكالتا الأنباء "أسوشيتد برس" و"رويترز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن ساندرز، التي غادرت البيت الأبيض في العام 2019 للعودة إلى ولايتها الأصلية (أركنساس)، "خططت للإعلان عن ترشحها لمنصب حاكم الولاية، اليوم الاثنين".

وأشارت صحيفة "ذي غارديان"، إلى أن السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، ساندرز، ستعلن عن هذا الترشح بعد أقل من أسبوع من انتهاء رئاسة ترامب، بينما يواجه الرئيس السابق محاكمة عزل، لافتة إلى أن ساندرز ستخوض الانتخابات في حالة "حمراء صلبة"، حيث يميل الجمهوريون إلى احتضان الرئيس السابق.

جدير بالذكر، أن خروج ترامب المضطرب من الرئاسة، لن يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بساندرز في أركنساس، حيث يحتل الجمهوريون في هذه الولاية، جميع المقاعد الفدرالية، بالإضافة إلى أغلبية قوية في كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير، ومقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي، جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة في الكونغرس مرتين.

المصدر: "ذي غارديان" + RT