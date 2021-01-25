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تركيا.. وصول الدفعة الثانية من لقاح "كوروفاك" الصيني

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تركيا.. وصول الدفعة الثانية من لقاح
Reuters
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وصلت إلى مطار اسطنبول فجر اليوم الاثنين طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الثانية من لقاح "كورونافاك" المضاد لكوفيد - 19، الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

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ووفقا لوكالة "الأناضول"، حطت الطائرة في مطار اسطنبول الدولي الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي.

وعقب إتمام الاجراءات الرسمية اللازمة، جرى إفراغ حمولة الطائرة ونقل اللقاحات إلى مخازن وزارة الصحة.

يذكر أن الطائرة نقلت 6.5 مليون جرعة من أصل 10 ملايين جرعة من الدفعة الثانية.

تركيا.. وصول الدفعة الثانية من لقاح

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضية، إن الصين وافقت على تسليم شحنة ثانية لبلاده من لقاح "كورونافاك"، الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

المصدر: الأناضول

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