تركيا.. وصول الدفعة الثانية من لقاح "كورونافاك" الصيني

وصلت إلى مطار اسطنبول فجر اليوم الاثنين طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الثانية من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكوفيد - 19.

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ووفقا لوكالة "الأناضول"، حطت الطائرة في مطار اسطنبول الدولي الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي.

وعقب إتمام الاجراءات الرسمية اللازمة، جرى إفراغ حمولة الطائرة ونقل اللقاحات إلى مخازن وزارة الصحة.

يذكر أن الطائرة نقلت 6.5 مليون جرعة من أصل 10 ملايين جرعة من الدفعة الثانية.

المصدر: الأناضول