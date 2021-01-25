 
مباشر

فيديو احتراق فيل يبلغ من العمر 40 عاما يثير غضبا في الهند (فيديو)

أخبار العالم

فيديو احتراق فيل يبلغ من العمر 40 عاما يثير غضبا في الهند (فيديو)
لحظة اشتعال الفيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmma

أثار فيديو مرعب لاشتعال النار في فيل يبلغ من العمر 40 عاما ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وغضبا كبيرا.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد القرويين القاطنين في منطقة ماسيناجودي تاميل نادو بالهند، أضرم النار في إطار لطرد الفيل، لكن الإطار علق في أذن الحيوان.

وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يمكن رؤية الفيل المنهك وهو يحاول شق طريقه بعيدا عن المهاجم، فيما كان بعض الأشخاص يطاردونه ويرمون أجساما محترقة عليه في محاولة لإبعاده.

وعثر حراس الغابة لاحقا على الفيل، وهو في حالة ضعف شديد مصابا بحروق كبيرة في الظهر والأذن. وتوفي متأثرا بالإصابات أثناء نقله إلى منشأة طبية للعلاج في 19 يناير الجاري.

وتم حجز 3 رجال زعم أنهم مسؤولون عن هذا الفعل العنيف. وتم القبض على اثنين منهم، أما الثالث فقد هرب.

ومع انتشار الفيديو، دعا مستخدمو الإنترنت إلى تشديد العقوبة على الجناة، معربين عن أسفهم لغياب الروح الإنسانية التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

المصدر: "business today"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا