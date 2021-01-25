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هولندا.. تواصل أعمال التخريب في عدة مدن والنيران تطال مراكز فحوص كورونا

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هولندا.. تواصل أعمال التخريب في عدة مدن والنيران تطال مراكز فحوص كورونا
تواصل أعمال التخريب في عدة مدن هولندية
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شهدت عدة مدن هولندية أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، خلال مظاهرات منددة بحظر التجول، الذي فرض منذ يوم السبت لمكافحة تفشي وباء كورونا.

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ووقعت مشادات واشتباكات عنيفة في عدة مدن هولندية بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين، واستعانت الشرطة بخراطيم المياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة موزيومبلاين في وسط أمستردام، لتفريق مئات المتظاهرين.

وأظهر مقطع فيديو رجال الشرطة وهم يرشون أشخاصا متجمعين أمام حائط متحف فان غوغ، كما أظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي مجموعات من الشبان ينهبون المتاجر ويرمون الدراجات، وأعلنت السلطات الهولندية عن اعتقال 55 شخصا على الأقل خلال الاضطرابات.

كذلك، أشعل مثيرو الشغب النيران في وسط مدينة أيندهوفن بجنوب هولندا، ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما أضرمت النيران بمركز لفحوص كورونا في بلدة أورك بشمال البلاد.

وهذا أسوأ عنف يضرب هولندا منذ بدء الوباء. وتخضع البلاد لإغلاق صارم منذ منتصف ديسمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير على الأقل.

وشددت الحكومة الإغلاق من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4:30 صباحا، ودخل حظر التجول حيز التنفيذ يوم السبت.

المصدر: AP

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