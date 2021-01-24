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ماكرون يؤكد لبايدن استعداد فرنسا للتعاون مع الولايات المتحدة حول نووي إيران والوضع في لبنان

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ماكرون يؤكد لبايدن استعداد فرنسا للتعاون مع الولايات المتحدة حول نووي إيران والوضع في لبنان
Reuters STEPHANE MAHE
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، استعداد فرنسا للتعاون مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان.

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وأفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن ماكرون وبايدن أجريا "مكالمة عمل ودية ومفصلة لاحظا خلالها تطابقا كبيرا في وجهات النظر حول قضايا متعددة" خاصة فيروس كورونا والأزمات والأمن الدولي.

وأشار ماكرون وبايدن، حسب البيان، إلى رغبتهما في العمل المشترك لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن القضية الإيرانية والأوضاع في لبنان.

كما أكد الرئيسان عزمهما المشترك على التعاون في إطار منظمة الصحة العالمية بما في ذلك لدعم الدول الأكثر ضعفا أمام الجائحة، فيما أعربا عن أملهما في عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.

واتفق ماكرون وبايدن على الاستمرار في "اتصال وثيق جدا خلال الأسابيع المقبلة بشأن هذه القضايا".

المصدر: وكالات

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