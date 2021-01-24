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بايدن يجري اتصالا مع رئيس "الحليفة الأقدم" للولايات المتحدة

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بايدن يجري اتصالا مع رئيس
Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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أكد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم إدارته على تعزيز العلاقات مع فرنسا.

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وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء الأحد، أن بايدن أجرى مكالمة مع ماكرون "للإعراب عن رغبته في تعزيز الاتصالات الثنائية مع الحليف الأقدم" للولايات المتحدة.

وشدد بايدن، حسب البيان، على "تمسكه بتعزيز العلاقات الأطلسية بما في ذلك عبر حلف الناتو وشراكة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي".

وأفاد البيت الأبيض بأن "الزعيمين اتفقا على ضرورة التنسيق الوثيق بما في ذلك عن طريق المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي وكوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي".

كما اتفق بايدن وماكرون على "العمل سويا على الأولويات المشتركة في السياسة الخارجية، بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وروسيا ومنطقة الساحل".

المصدر: RT

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