فرنسا تسجل 172 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 172 وفاة و18463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 230 وفاة و23924 إصابة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 73049، والإصابات إلى 3053617 حالة.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات بواقع 493 حالة، ليصل إلى 26393، فيما بلغ عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة 2965، أي بزيادة 69 حالة.

وكان عدد الأشخاص الذين يعالجون في غرف العناية المركزة قد انخفض، أمس السبت، لأول مرة منذ أسبوعين.

المصدر: "رويترز"