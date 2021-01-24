نائبة الرئيس الأرجنتيني تتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

تلقت كريستينا دي كيرشنر، نائبة الرئيس الأرجنتيني، اليوم الأحد، لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وفي تغريدة عبر تويتر، كتبت كيرشنر التي تولت رئاسة بلادها منذ عام 2007 وحتى عام 2015، أنها بحقن اللقاح أبدت حرصها على صحتها وصحة الآخرين، معربة عن شكرها "لجميع الموظفين الصحيين على جهودهم الجبارة التي يبذلونها في فترة الجائحة".

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.



Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، لقاح "سبوتنيك V" الذي انطلقت حملة التطعيم به في الأرجنتين في 29 ديسمبر الماضي.

المصدر: "نوفوستي"