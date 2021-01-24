 
مباشر

نائبة الرئيس الأرجنتيني تتلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أخبار العالم

نائبة الرئيس الأرجنتيني تتلقى لقاح
Twitter@CFKArgentina
كريستينا دي كيرشنر، نائبة الرئيس الأرجنتيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmkt

تلقت كريستينا دي كيرشنر، نائبة الرئيس الأرجنتيني، اليوم الأحد، لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
رئيس الأرجنتين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح
رئيس الأرجنتين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

وفي تغريدة عبر تويتر، كتبت كيرشنر التي تولت رئاسة بلادها منذ عام 2007 وحتى عام 2015، أنها بحقن اللقاح أبدت حرصها على صحتها وصحة الآخرين، معربة عن شكرها "لجميع الموظفين الصحيين على جهودهم الجبارة التي يبذلونها في فترة الجائحة".

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، لقاح "سبوتنيك V" الذي انطلقت حملة التطعيم به في الأرجنتين في 29 ديسمبر الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا