الكرملين: رئيس المكسيك سيبحث مع بوتين توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى بلاده

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تحضير مكالمة هاتفية، يوم غد الاثنين، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

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وقال بيسكوف أثناء موجز صحفي، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم المكالمة قيد التحضير بالفعل".

وسابقا اليوم، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن أوبرادور سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين يوم الاثنين. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة في "تويتر" أن الطرفين سيبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين وكذلك توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.

المصدر: تاس + نوفوستي