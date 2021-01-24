زعيم الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي: محاكمة ترامب ستكون سريعة لكن عادلة

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية في المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبيا لكنها ستكون "عادلة".

وفي مؤتمر صحفي له في نيويورك، قال شومر: "ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية".

وأضاف: "لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

المصدر: "رويترز" + RT