إعلام: انطلاق صافرات الإنذار بالحريق وسط تصاعد الدخان في مبنى قصر ويستمنستر وسط لندن

أفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بانطلاق صفارات الإنذار من مبنى العموم في قصر ويستمنستر في لندن، وسط تصاعد أعمدة من الدخان.

وبحسب الصحيفة، فإن شهود عيان قالوا إنهم رأوا أعمدة دخان تتصاعد من قصر ويستمنستر، دون وجود لألسنة اللهب.

وقال مصدر من مجلس العموم (مجلس النواب) للصحيفة Express.co.uk إنه "مجرد دخان" ، لكن لم يشرح سبب إطلاق صافرات الإنذار بالحريق.

يأتي هذا بعد أيام فقط من تصريحات النواب بأنهم سيضطرون إلى الخروج للسماح بإصلاحات عاجلة لمبنى البرلمان.

المصدر: إكسبريس