رصد مؤشر إيجابي في فرنسا بخصوص وباء كورونا

أعلنت الصحة الفرنسية عن تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة في البلاد، بواقع 16 حالة، ما أدى إلى تراجع العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 2896.

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ويعتبر هذا التراجع أول انخفاض منذ أسبوعين، في عدد الحالات المصابة بهذا الفيروس داخل وحدات العناية الفائقة، بعد فترة من الزيادات الحادة لهذه الحالات.

ويمثل عدد الأشخاص في العناية المركزة مؤشرا رئيسيا لقدرة النظام الصحي على التصدي لجائحة كورونا.

من جانبها، أشارت الحكومة الفرنسية إلى أنها تريد أن يظل هذا الرقم ثابتا بين 2500 و3000 حالة إصابة بفيروس كورونا موجودة في وحدات العناية الفائقة، قبل التفكير في تخفيف قيود حظر التجول، في حين ظلت نسبة هذه الحالات مرتفعة بشكل مطرد، منذ أوائل يناير.

وأعلنت فرنسا عن تسجيل 23924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد، 3.04 مليون حالة.

فيما تراجع عدد الوفيات اليومي في المستشفيات بسبب فيروس كورونا إلى 230، بعد أن بلغ 319 وفاة، يوم الجمعة.

كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أن فرنسا طعمت حتى الآن نحو مليون شخص، ضد فيروس كورونا.

المصدر: رويترز