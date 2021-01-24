الكرملين تعليقا على تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة: هؤلاء أشخاص قدماء ومعروفون

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التصريحات الأولى للبيت الأبيض ضد روسيا، بعد تنصيب جو بايدن رئيسا، "متوقعة، فهؤلاء أشخاص قدماء ومعروفون".

وفي تعليقه على تصريح الإدارة الأمريكية الجديدة حول فتح تحقيق لدراسة القضايا، التي تعتقد واشنطن بوجود دور لروسيا فيها، مثل الهجمات السيبرانية، والمزاعم حول المكافآت المفترضة مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان، قال بيسكوف: "هذا يمكن توقعه، لأن الإدارة الجديدة، هي أشخاص قدماء ومعروفون"، مضيفا أنه بحسب التصريحات الأمريكية " فربما لا تنطبق علينا كلمة شريك، وبالطبع، لا يزالون ينظروا إلينا مثل السابق كخصم".

وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم الكرملين استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن أيضا مستعدة لذلك، مضيفا أن موسكو مستعدة لإبداء قدر من المرونة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وبدون إملاءات وتجاوز للخطوط الحمراء.

وقال إن روسيا لا تمانع في بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي