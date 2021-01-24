"البوليساريو" تعلن قصفها منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية

أفادت "وكالة الأنباء الصحراوية" التابعة لجبهة "البوليساريو"، بأن قوات الجبهة قصفت منطقة الكركرات، على الحدود المغربية الموريتانية، مساء أمس السبت.

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وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، أن "جبهة البوليساريو وجهت أربعة صواريخ استهدفت الكركرات".

كما لفت بيان الوكالة إلى وقوع هجمات على طول الجدار الأمني الذي يفصل قوات "البوليساريو"عن القوات المغربية، في الأراضي الصحراوية الشاسعة.

في الجهة المقابلة، أشار مسؤول مغربي كبير لوكالة "فرانس برس"، إلى أن "ما حصل في المنطقة (الكركرات)، لم يعطل حركة المرور".

جدير بالذكر أن التوتر تزايد في هذه المنطقة من شمال إفريقيا، بعد أزمة الكركرات في الصحراء الغربية، وعودة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، إلى العمل المسلح ضد المغرب، الذي تعتبره قوة استعمارية تحتل أراضيه، وما تلا ذلك من إقامة الرباط علاقات رسمية مع تل أبيب، مقابل اعتراف واشنطن بـ "السيادة المغربية" على الصحراء الغربية، في مسعى ينتهك قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: RT + "فرانس برس"