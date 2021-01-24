صحيفة: ترامب طلب من وزارة العدل اللجوء للمحكمة العليا لإبطال فوز بايدن

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب فكر بتغييرالقائم بأعمال وزير العدل بمسؤول آخر لمواصلة الادعاء بتزوير الانتخابات ودفع وزارة العدل لمطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز بايدن.

وقالت الصحيفة الأمريكية، اليوم السبت نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب أخفقت بسبب اعتراض المعينين من قبله بوزارة العدل، الذين رفضوا رفع ما وصفوها بدعوى قضائية لا سند لها من الناحية القانونية، إلى المحكمة العليا.

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وقال عدة أشخاص مطلعين على المناقشات للصحيفة إن مسؤولين كبارا آخرين في الوزارة هددوا فيما بعد بالاستقالة إذا قام ترامب بإقالة جيفري روزن، القائم بأعمال وزير العدل في ذلك الوقت.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب من رويترز يوم السبت للتعليق على ما ذكرته الصحيفة.

ورفض كبار المسؤولين، بمن فيهم روزن، ووزير العدل السابق وليام بار، والمحامي العام السابق بالإنابة جيفري وول، رفع دعوى أمام المحكمة العليا، وخلصوا إلى أنه لا يوجد سند للطعن في نتيجة الانتخابات، ولم يكن للحكومة الاتحادية أي مصلحة قانونية في فوز ترامب أو بايدن بالرئاسة، وذلك طبقا لما قاله بعض هؤلاء للصحيفة.

المصدر: رويترز