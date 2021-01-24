فرق الإنقاذ الصينية تنتشل عاملا من تحت الأرض بعد 14 يوما من انفجار بمنجم للذهب

تمكنت فرق الإنقاذ في الصين من إنقاذ عامل من منجم ذهب في شمال البلاد صباح اليوم الأحد، بعد أن ظل محاصرا تحت الأرض 14 يوما في أعقاب انفجار.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإخراج عمال المنجم من تحت الأرض.

وتمكن عمال عالقون في منجم منهار للذهب شرقي الصين، من إيصال رسالة بعد أيام من الحادث، مفادها أن 12 من أصل 22 عاملا ما زالوا على قيد الحياة، في حين لم يتضح مصير 10 آخرين.

المصدر: رويترز