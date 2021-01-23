 
مباشر

جونسون يغرد وينشر صورة بعد أول مكالمة مع جو بايدن

أخبار العالم

جونسون يغرد وينشر صورة بعد أول مكالمة مع جو بايدن
Reuters PKP
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmfd

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تغريدة أعرب فيها عن "السعادة" بعد أن أجرى أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وكتب جونسون في تغريدته المرفقة بصورة له داخل مكتبه: "لقد كان حديثي مع الرئيس جو بايدن هذه الأمسية رائعا. أتطلع إلى تعميق التحالف طويل الأمد بين بلدينا في الوقت الذي نقود فيه تعافيا مستداما وصديقا للبيئة، من فيروس كورونا المستجد".

وقالت متحدثة باسم جونسون إن "رئيس الوزراء أبدى ترحيبا حارا بقرار الرئيس الأمريكي الانضمام إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ"، مضيفة أن الزعيمين "جددا التزامهما بتحالف الناتو وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا