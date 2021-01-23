جونسون يغرد وينشر صورة بعد أول مكالمة مع جو بايدن

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تغريدة أعرب فيها عن "السعادة" بعد أن أجرى أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وكتب جونسون في تغريدته المرفقة بصورة له داخل مكتبه: "لقد كان حديثي مع الرئيس جو بايدن هذه الأمسية رائعا. أتطلع إلى تعميق التحالف طويل الأمد بين بلدينا في الوقت الذي نقود فيه تعافيا مستداما وصديقا للبيئة، من فيروس كورونا المستجد".

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021

وقالت متحدثة باسم جونسون إن "رئيس الوزراء أبدى ترحيبا حارا بقرار الرئيس الأمريكي الانضمام إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ"، مضيفة أن الزعيمين "جددا التزامهما بتحالف الناتو وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية".

المصدر: RT