روحاني: التطعيم ضد كورونا سيبدأ في إيران الشهر القادم

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في البلاد خلال شهر فبراير القادم، مؤكدا أن "استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري" حتى توفر اللقاح المحلي.

وفي اجتماع في المركز الوطني لمكافحة كورونا، قال روحاني: "لقد مر على اكتشاف كورونا في البلاد ما يقرب العام وأمضى الإيرانيون خلاله أياما صعبة في ظل التباعد المكاني وإغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية. المطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على الفيروس".

وبشأن توفير اللقاح المحلي أو الأجنبي المضاد للفيروس أشار روحاني إلى إنجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد، موضحا أن "العام الإيراني القادم الذي يبدأ في الـ 21 من مارس سيشهد إنتاج ثلاثة أنواع من اللقاحات هي بركات وباستور والرازي، وسيكون أحدها جاهزا أواخر الربيع القادم".

كما أكد أن الحكومة تعمل بجد لتوفير اللقاح من الخارج خلال الأسابيع القادمة وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال فبراير القادم، مشددا على ضرورة العمل لمنع دخول فيروس كورونا المتحور إلى البلاد كونه أخطر من سابقه.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إيران حتى يوم أمس المليون و360825، والوفيات 57225 والمتعافين مليونا و151676 شخصا.

المصدر: "إرنا"