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اليابان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 362 ألف حالة

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اليابان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 362 ألف حالة
Reuters Kim Kyung-Hoon
تفشي فيروس كورونا في اليابان
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان منذ بداية الجائحة 362 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 5 آلاف حالة، حسبما جاء من معطيات وزارة الصحة اليابانية.

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وكشفت المعطيات الصحية المنشورة اليوم السبت، أن 4717 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 83 حالة وفاة (ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في البلاد إلى 5077).

وذكرت المعطيات نفسها أن أكثر من ألف مصاب يتلقون العلاج حاليا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، وأن 268 ألف مريض تعافوا من "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة.

المصدر: نوفوستي

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