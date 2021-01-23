وزير الدفاع التركي: نأمل بالتوصل إلى حل لخلافاتنا مع اليونان في إطار القانون

أعرب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن أمل بلاده في التوصل إلى حل الخلافات مع اليونان في إطار "الحقوق والقانون والإنصاف".

وقال أكار، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مراسم إنزال فرقاطة "إسطنبول" في البحر: "نأمل في التوصل إلى حل خلال محادثاتنا مع اليونان، وبحث القضايا في إطار الحقوق والقانون والإنصاف".

وأضاف أكار: "ننتظر من جارتنا احترام حقوقنا في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط، ​​وتجنب الخطوات التي قد تسبب سوء فهم".

وتستعد تركيا واليونان لاستئناف المحادثات الثنائية لتسوية الخلافات بينهما حول استكشاف موارد الطاقة في البحر، وذلك بعد انقطاع في العملية التفاوضية استمرت 4 سنوات، ومن المتوقع أن يركز الجانبان على مناقشة قضايا الحدود البحرية وحقوق الحفر.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.

المصدر: "الأناضول" + وكالات