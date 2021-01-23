العمال العالقين في أعماق منجم الذهب بالصين تعافوا ويشاركون من موقعهم في البحث عن المفقودين

قالت القناة التلفزيونية الصينية "CGTN" إن عمال المناجم الـ 10 العالقين داخل منجم الذهب، الذي انفجر في 10 يناير، في إقليم "شيندونغ" بالصين قد استعادوا صحتهم.

وأضافت أنهم يشاركون حاليا في البحث عن زملائهم الآخرين المفقودين، فيما جندت السلطات 600 شخص يعملون ليلا ونهارا في مكان الحادث لانتشال الأحياء والبحث عن المفقودين.

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت قبل أيام من التواصل مع هذه المجموعة (10 عمال)، من أصل 22 عاملا وجدوا أنفسهم محاصرين بالركام والحجارة داخل المنجم، وأمدتهم بالغذاء والدواء عبر فتحات صغيرة، ونجحت في التواصل معهم هاتفيا، في انتظار إخراجهم من أعماق المنجم على بعد مئات الأمتار من سطح الأرض. وبعد استعادتهم صحتهم، أصبح العمال الـ 10 يشاركون، من موقعهم داخل المنجم، في البحث عن بقية زملائهم الذين لم يظهر لهم أثر حتى الآن ولا يُعرف إن كانوا قد لاقوا حتفهم أم أنهم ما زالوا على قيد الحياة محاصرين منذ انفجار المنجم حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم 10 يناير الماضي.

وتمكنت المجموعة الصامدة داخل المنجم من إيصال رسالة بخط اليد، عبر إحدى الفتحات، وصلت إلى فرق الإنقاذ مبللة بالماء كتبوا عليها ""نأمل أن تتواصل عملية الإنقاذ وسنبقى متفائلين. شكرا".

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المصدر: قناة "CGTN" التلفزيونية الصينية