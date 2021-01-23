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تقارير إعلامية: بايدن يعتذر من عناصر الحرس الوطني

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تقارير إعلامية: بايدن يعتذر من عناصر الحرس الوطني
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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اعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من عناصر الحرس الوطني المتمركزين في الكابيتول، بعد انتشار صورة تظهر بعضهم، وهم ينامون في موقف للسيارات تابع لمبنى الكابيتول.

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واتصل بايدن برئيس مكتب الحرس الوطني، يوم الجمعة، للاعتذار، والسؤال عما يمكنه فعله، وفق ما نقلت قناة "BBC" عن تقارير لوسائل الإعلام الأمريكية.

وانتشرت يوم الخميس الماضي، صور تظهر مئات العناصر من الحرس الوطني للكابيتول، يأخذون قسطا من الراحة، في مرآب سيارات قريب من المبنى، بعد عودة أعضاء الكونغرس لمكاتبهم، ما أدى إلى أثارة غضب الكثيرين، بما في ذلك من أعضاء في الكونغرس، حيث أعرب كثيرون عن مخاوفهم بشأن الظروف الصحية لعناصر الحرس، من جراء تعرضهم لأبخرة السيارات، وحرمانهم من الوصول المناسب إلى المرافق الصحية، مثل المراحيض، بعد أن ظلوا في حالة تأهب لعدة أيام.

وقال السيناتور الجمهوري، تيم سكوت، في تويتر: "تستحق قواتنا أقصى درجات الشرف والاحترام لتأمينها الكابيتول، والدفاع عن الديمقراطية هذا الأسبوع".

وأضاف: "هذا غير معقول وغير آمن، ويجب أن يحاسب أي شخص كان قراره بإيواء رجال ونساء الحرس الوطني في مواقف سيارات تحت الأرض".

جدير بالذكر أنه تم نشر نحو 25000 جندي في العاصمة واشنطن، لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي (20 يناير)، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير.

المصدر: "BBC"

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