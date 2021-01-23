جامعة هوبكنز: 186,8 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة منذ الجمعة

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن 186,8 ألف حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في الولايات المتحدة والعالم اعتمادا على بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام، أن 186891 شخصا في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى تسجيل 3655 وفاة في صفوف المصابين.

وبحسب إحصاءات الجامعة، فقد سجلت الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي وباء كورونا، 24,8 مليون إصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن عدوى كورونا، وأكثر من 414 ألف وفاة.

المصدر: نوفوستي