بعد الاستحمام في خزان مملوء بالحليب..عاملان في مصنع ألبان تركي يواجهان السجن لمدة عامين إلى 15 عاما

طلب الادعاء العام في قونية بوسط الأناضول التركية فرض عقوبة من سنتين إلى 15 عاما سجنا على عاملين في مصنع ألبان بتهمة الاستحمام في الحليب.

ووفقا لما ورد في وثيقة الاتهام، قام أحد العاملين بملء خزان بالحليب والماء الساخن وغطس بداخله من أجل الاستحمام، فيما كان زميله يقوم بتصويره حسب صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية الناطقة بالإنجليزية. وتضيف وثيقة الاتهام أن عملية الاستحمام المسجَّلة بآلة التصوير تلاها هدر كمية من الحليب بسكبها على الأرض داخل المصنع.

في دفاعهما عن نفسيهما أمام القضاء، قال المتهمان إن ما قاما به كان مجرد "مزحة"، فيما رد الادعاء العام بأن العاملين ارتكبا جريمة بإضافتهما "مواد سامة لمادة غذائية والتسبب في مخاطر على الصحة".

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ففي يوم 26 أكتوبر الماضي، نشر عاملا مصنع الألبان التركية شريط فيديو "يظهران فيه وهما يستحمان في الحليب"، حسب "حريت ديلي نيوز"، على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك". وأثار التسجيل غضبا كبيرا واستنكارا في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تدخل السلطات واعتقال العاملين مع تغريم شركة الألبان التي وقع فيها الحادث.

في أعقاب حادث مصنع الألبان هذا، تكرر مثل هذا التصرف غير الصحي في مصنع للكِباب في إقليم كيركلاريلي بشمال غرب تركيا، حيث ظهر على موقع "تيك توك" فيديو لأحد عمال المصنع، بدون كمامة، يلعب بلحم الكباب وبإلقائه ثم مسكه وتقبيله، مثيرا استنكارا جماهيريا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد التحقيق في مصدر الفيديو من طرف السلطات المحلية، تم التعرف على مكان المصنع وتوجهت إليه مصالح المراقبة أمس الجمعة لأخذ عينات من منتوجاته بغرض إجراء التحاليل عليها واستكمال التحقيق.

المصدر: صحيفة "Hurriet Daily News" (بالإنجليزية) التركية