شركة فايزر تسجل تجربة لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال بين 12 و 15 عاما

قالت شركة فايزر إنها سجلت بالكامل تجربة لقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.

إقرأ المزيد

وأوضحت الشركة أن الدراسة، وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق، قد سجلت 2259 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وتم تحديث إدخاله على موقع إلكتروني حكومي للتجارب السريرية، للإشارة إلى أنه لم يعد يجند الأشخاص.

يذكر أن اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني "BioNTech"، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق في ديسمبر الماضي.

المصدر: "CNBC"