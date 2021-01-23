روسيا تبحث مع الاتحاد الإفريقي توريد "سبوتنيك V" إلى القارة السمراء

تبحث روسيا مع ممثلي الاتحاد الإفريقي إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى القارة السمراء، حسبما أوردت سفارة روسيا في إثيوبيا، اليوم السبت.

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وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في أديس أبابا لوكالة "إنترفاكس" إن هذه الإمكانية ناقشها في يناير الجاري ممثلو الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وهي مؤسسة تملك الحقوق الحصرية لتوريد "سبوتنيك V" للخارج، مع أعضاء الفريق المعني باقتناء لقاحات ضد كورونا لدى الاتحاد الإفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد، ومركز الاتحاد الإفريقي لمراقبة الأمراض، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

ويعد سفير روسيا لدى إثيوبيا، يفغيني تيريخوف، مفوضا لروسيا لدى ممثلية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وفي وقت سابق حصل لقاح "سبوتنيك V" (المطور من قبل مركز "غاماليا" العلمي لدى وزارة الصحة الروسية) على ترخيص الاستخدام الطارئ في كل من الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.

وتم تسجيل اللقاح المذكور بصورة رسمية في روسيا وبيلاروس، إضافة إلى ورود تقارير، الخميس الماضي، عن تسجيله في هنغاريا والإمارات العربية المتحدة.

وتبقى الجزائر الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تم تسجيل "سبوتنيك V" فيها.

المصدر: إنترفاكس