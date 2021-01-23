الصين: ارتفاع طلب الولايات المتحدة على الكمامات الصينية منذ قدوم بايدن إلى الحكم

قال صانعو الكمامات الواقية من فيروس كورونا في الصين إن الطلب على منتوجهم من الولايات المتحدة قد ارتفع في يناير، بعد إعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، خطته لمكافحة الوباء.

ويتوقعون أن تؤدي الخطة الأمريكية إلى تحفيز الطلب على الكمامات والمواد الوقائية الفردية الصينية من طرف دول أخرى. وأكد صانعو الكمامات الصينيون أنهم "أكثر من جاهزين"، حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، للاستجابة للطلب الأمريكي في إطار "المكافحة الجدية" لإدارة بايدن للوباء.

وكان بايدن قد أعلن الخميس الماضي توقعَه أن يصل عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في بلاده 500 ألف شخص بحلول فبراير المقبل.

وذكرت "غلوبل تايمز"، نقلا عن وزارة الخارجية الصينية، أن بكين، منذ شهر ماس/آذار الماضي "أمدت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 42 مليار كمامة، بمعدل حوالي 127 كمامة للشخص الواحد، وأكثر من 900 مليون قفاز، و780 مليون بدلة واقية من الفيروس، و50,66 مليون نظارة، و15905 أجهزة تنفس اصطناعي".

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أما إجمالي صادرات الصين من الكمامات إلى العالم خلال العام 2020 فيقدَّر، حسب الإحصاءات الرسمية لمصالح الجمارك الصينية، بـ 224,2 مليار كمامة، ما يعادل 30 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية للكمامات.

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية