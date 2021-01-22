البيت الأبيض: واشنطن تعتزم التعاون بشكل وثيق مع الحلفاء لردع كوريا الشمالية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إن من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية ردع كوريا الشمالية، مؤكدة نية واشنطن بدء "مراجعة شاملة" لسياسة التعامل مع بيونغ يانغ.

وأضافت خلال إفادة صحفية أن إدارة بايدن ستعمل بشكل وثيق مع الحلفاء في هذا الشأن.

يذكر أن بايدن اتهم في أكتوبر المنصرم الرئيس السابق دونالد ترامب، بإضفاء الشرعية على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم أنه "قاطع طريق".

وكان كيم وترامب تعهدا في بيان مشترك بإقامة علاقات جديدة والعمل في سبيل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل لكن قمتهما الثانية والمحادثات التي أعقبتها انهارت.

المصدر: "رويترز"