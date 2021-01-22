فرنسا تسجل 23292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء يوم الخميس، عن تسجيلها 23292 إصابة و649 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23292 ليصل إلى مستوى 3011257 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا مؤخرا في فرنسا بالتالي استقرارا نسبيا حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 20 يناير 26784 حالة، وفي 21 يناير 22848.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، إضافة إلى 330 حالة تم رصدها خلال 7 أيام في دور المسنين، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 72647.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في المستشفيات يوم 20 يناير 310 حالات، وفي 21 يناير 346.

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات ارتفع بواقع 173 شخصا ليصل إلى 25908، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 36 إلى 2912 شخصا.

كما قالت إن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا يبلغ حتى الآن 963139 شخصا.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: وكالات