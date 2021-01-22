التشيك تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

قالت إدارة البيطرة في جمهورية التشيك إنها رصدت تفشي فيروس "إتش 5 إن 8" المسبب لإنفلونزا الطيور في مزرعة صغيرة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل حوالي نصف الطيور فيها.

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وأوضحت الإدارة أن العدوى سجلت في مزرعة على بعد 99 كيلومترا جنوبي العاصمة براغ، ومن المحتمل أنها انتقلت عبر البط البري الموجود في بركة قريبة.

وكانت السلطات البيطرية في جمهورية التشيك أعلنت قبل سنة تحديدا أن مرض إنفلونزا الطيور عاود الظهور في البلاد بعد 3 سنوات من آخر حالة تفش له.

المصدر: "رويترز" + RT