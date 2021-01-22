إيطاليا تسجل انخفاضا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 13633 إصابة و472 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الخميس.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13633 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2441854.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا يوم 20 يناير 13571 حالة، وفي 21 يناير 14078.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 472 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 84674 حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تراجع في عدد الوفيات الجديدة بـ"كوفيد-19"، حيث سبق أن بلغ هذا المؤشر في 20 يناير 524 حالة، وفي 21 يناير 521.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT