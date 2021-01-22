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ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

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ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية
Reuters Kai Pfaffenbach
مدينة فرانكفورت أم ماين الألمانية.
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أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" تم اكتشافها مؤخرا في البرازيل.

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وذكر وزير الشؤون الاجتماعية في أرض هيسن وسط ألمانيا، كاي كلوزي، أن شخصا وصل الخميس إلى مدينة فرانكفورت أم ماين قادما من البرازيل وخضع لفحص كشف إصابته بسلالة فيروس كورونا البرازيلية.

وقال كلوزي وعالمة الفيروسات، ساندرا تسيزيك، إنه لم يتم رصد أي أعراض على المصاب، فيما اعتبرت الباحثة أنه لا مؤشرات حاليا على أن السلالة الجديدة قد تؤدي إلى حالات أصعب من المرض.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، حيث يتم التأكد حاليا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.

المصدر: وكالات

 

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