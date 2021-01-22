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تشاووش أوغلو: يجب أن يتخلى البرلمان الأوروبي عن أحكامه المسبقة والتمييز تجاه تركيا

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تشاووش أوغلو: يجب أن يتخلى البرلمان الأوروبي عن أحكامه المسبقة والتمييز تجاه تركيا
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على "ضرورة أن يتخلى البرلمان الأوروبي عن أحكامه المسبقة ضد تركيا ونهجه التمييزي تجاهها".

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جاء ذلك عبر حسابه على "تويتر"، عقب لقاء جمعه مع مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد وزير الخارجية التركي على وجوب أن يلعب البرلمان الأوروبي دورا بناء في تطوير العلاقات مع تركيا.

وأشار أوغلو إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا يجب أن يكون "حياديا ومتزنا"، لافتا إلى أهمية التأكيد على وضع تركيا كمرشح لعضوية الاتحاد.

وفي سياق متصل، أوضح تشاووش أوغلو في تغريدة أخرى على تويتر، أنه بحث مع النائب البلغاري في البرلمان الأوروبي إلهان كوتشوك، ظروف الحوار البناء مع البرلمان الأوروبي.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"

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