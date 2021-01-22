استطلاع: 63 بالمئة من السويسريين يؤيدون حظر النقاب في الأماكن العامة

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Tamedia الإعلامية أن غالبية السويسريين يؤيدون فرض حظر وطني على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

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ووفقا للاستطلاع، فإن 63 بالمئة من 15 ألف مستجوب قالوا إنهم سيصوتون بـ"نعم" خلال استفتاء سيجري شهر مارس القادم حول ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة.

يذكر أن نص القانون الذي سيجري الاستفتاء عليه لا يذكر البرقع أو الحجاب صراحة، لكن كثيرين يرون أنه يستهدف اللباس الإسلامي، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

من جهتها، أكدت وزيرة العدل، كارين كيلر سوتر، أن الحكومة تعارض فرض حظر وطني على ارتداء البرقع، مشددة على أن هذا اللباس نادرا ما تتم مشاهدته في سويسرا.

وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي خمسة بالمئة فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.

المصدر: "ديلي ميل"