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روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية ضمن أجندة أول اتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد

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روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية ضمن أجندة أول اتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد
Reuters Joshua Roberts
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أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الجمعة أن رئيسه جيك ساليفان، أجرى سلسلة اتصالات للتعرف على زملائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وأكدت المتحدثة باسم المجلس، إيميلي هورن، أن مستشار الأمن القومي بحث مع الزملاء الأجانب مسائل متعلقة بالصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وجائحة فيروس كورونا، مضيفة أن ساليفان أكد في هذه المكالمات نية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن "تعزيز التحالف العابر للأطلسي".

وأعرب ساليفان في هذه الاتصالات عزم إدارة بايدن على التعاون بشأن وثيق مع الزملاء الأوروبيين بشأن القضايا المتعلقة بالصين وإيران وروسيا، بالإضافة إلى التعاون مع اليابان بشأن كوريا الشمالية والصين وفيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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