إسرائيل.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتدينين يهود متطرفين مناهضين للإغلاق في بني براك

شهدت مدينة بني براك الإسرائيلية التي يقطنها غالبا يهود متدينون، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتطرفين مناهضين لإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن سبعة من أفرادها أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التي احتدمت الليلة الماضية في أكثر من موقع بالمدينة، مؤكدة اعتقال ستة من المشاغبين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على إغلاق مدرسة دينية في المدينة سبق أن استأنفت عملها في انتهاك للقرارات الحكومية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الاشتباكات اندلعت بعد تعرض دورية شرطية مؤلفة من ضابطين للاعتداء على أيدي عشرات المشاغبين في المدينة، ما أدى إلى إصابة ضابطة بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية ملموسة بسيارة الشرطيين.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعامل مع أعمال العنف ضد الشرطة "بيد من حديد"، لكن بعض السياسيين اليمينيين المتشددين حملوا الشرطة المسؤولية عن اتخاذ إجراءات قمعية جماعية بحق سكان المدينة.

המון כוחות משטרה ויס״מ כרגע ברחוב שלמה המלך בבני ברק, הדי רימוני הלם באוויר. עדכונים לאורך הלילה יהיו כאן >> pic.twitter.com/rLjWBGfPiE — Bar Peleg (@bar_peleg) January 21, 2021

ورفضت الشرطة الاتهامات بتطبيق تعليمات وزارة الصحة في بني براك بشكل أكثر صرامة مما في المدن الأخرى، ووصفت الاعتداء على عناصرها بـ"تجاوز كل الخطوط"، متعهدة بملاحقة كل من سيحاول المس بعناصر الأمن أو المدنيين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "مكان"