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زلزال بقوة 4,6 درجات على سلم ريختر يضرب اليونان

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زلزال بقوة 4,6 درجات على سلم ريختر يضرب اليونان
Reuters
طفل يتفقد في الميناء آثار الزلزال الذي ضرب جزيرة زكينتوس اليونانية نهاية أكتوبر 2018.
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قال "معهد أثينا للجيوديناميكا"، الجمعة، إن اليونان تعرضت اليوم حوالي التاسعة صباحا إلى هزة أرضية بقوة 4,6 درجة على سلم ريختر في موقع بعرض البحر بين جزيرة كريت وكاسوس.

وحدد المعهد الجيوفيزيائي موقع الزلزال، الذي لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر، بنحو 49 كلم  شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27,5 كلم تحت البحر.

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تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية، لوقوعها على الحزام الزلزالي الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كاليونان وتركيا وإيطاليا والجزائر، إلى غاية دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

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المصدر: صحيفة "Greek City Times" الصادرة في أستراليا

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