مستشفيات البرتغال تواجه "حربا" مع الزيادة الحادة في إصابات كورونا

قال مدير رابطة المستشفيات الخاصة في البرتغال، إن مستشفيات القطاعين العام والخاص في البلاد تقترب من الامتلاء التام بعد زيادة قياسية في حالات الإصابة بكورونا.

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وقال الدكتور أوسكار جاسبر: "نشهد وضعا وكأننا في حرب. ليس لدينا ما يكفي من الأسرة، سواء في قطاع الخدمات الصحية العامة أو القطاع الخاص أو قطاع الخدمات الاجتماعية، للتعامل مع جائحة تصيب ما بين 13 ألفا و14 ألفا يوميا".

وأغلقت السلطات البرتغالية، المدارس اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ مارس، كما أجبر التزايد الحاد في حالات الإصابة الحكومة على تكثيف إجراءات مواجهة الجائحة، وفرضت إغلاقا لكل الأعمال غير الضرورية منذ 15 يناير، وأغلب سكانها قابعون في منازلهم.

وتصطف سيارات الإسعاف المحملة بالمصابين لساعات أحيانا، لحين خلو مكان لهم في المستشفيات.

وقال وزير الصحة، أنطونيو لاسيردا ساليس، إن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 91 بالمئة، والعناية المتوسطة 88 بالمئة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الضغوط على النظام الصحي بسبب الجائحة تزيد من الوفيات بأمراض أخرى غير كوفيد-19.

المصدر: رويترز