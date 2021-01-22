أردوغان: الدفعة الثانية من لقاح كورونا تصل من الصين نهاية الأسبوع على الأرجح

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الصين وافقت على تسليم شحنة ثانية لبلاده من لقاح "كورونافاك" ضد كورونا، الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

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وأضاف أردوغان في تصريح صحفي اليوم الجمعة، في اسطنبول، أن 10 ملايين جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني قد تصل إلى تركيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وستجري وزارة الصحة التركية اختبارات على الشحنة الجديدة، ويقول عاملون في القطاع الصحي، "إن ذلك قد يستغرق نحو أسبوعين قبل البدء في إعطاء اللقاحات. وهذا يعني أن تركيا لن تتمكن من تحصين سوى 100 ألف يوميا على مدى الأسبوعين المقبلين".

وتلقت تركيا شحنة أولية من ثلاثة ملايين جرعة وقامت حتى الآن بتلقيح 1.166 مليون شخص، معظمهم من العاملين الصحيين وكبار السن.

وأطلقت وزارة الصحة التركية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، ضمن جدول أولويات بدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

المصدر: رويترز