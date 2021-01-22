إسرائيل تسجل تراجعا طفيفا بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية تراجعا طفيفا بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 7099 إصابة، بعد أن سجلت يوم أمس 8174 إصابة.

كما أفادت بتسجيل 66 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 4245 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات النشطة يبلغ 82401 حالة، من بينهم 1132 في حالة خطيرة، مشيرة إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 2.5 مليون إسرائيلي حتى الآن باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديد قيود الإغلاق للحد من انتشار كورونا حتى الـ31 من يناير الجاري.

كما ألزمت الحكومة جميع العائدين من الخارج بإجراء فحص الكشف عن كورونا قبل رحلة العودة إلى إسرائيل بـ72 ساعة.

المصدر: "i24news"