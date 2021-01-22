 
مباشر

تباطؤ حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تقليص "فايزر" لإمدادات لقاحها

أخبار العالم

تباطؤ حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تقليص
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm3o

أعلن مفوض الحكومة الإيطالية لحالة وباء كورونا أنه نتيجة للتقليص الذي طرأ على امدادات لقاحات فايزر- بيونتيك انخفض التطعيم بإيطاليا من 80 ألف شخص في المتوسط يوميا، إلى 28 ألفا.

إقرأ المزيد
السعودية تعيد جدولة تلقي لقاح كورونا بسب تأخر الشركة المنتجة في توريده
السعودية تعيد جدولة تلقي لقاح كورونا بسب تأخر الشركة المنتجة في توريده

وأشار مفوض الحكومة الإيطالية دومينيكو أركوري، في مؤتمر صحفي لتقييم أنشطة مكافحة الوباء واحتوائه، إلى أن "التباطؤ في حملة التطعيم الوطنية يرجع إلى ضرورة الاحتفاظ بالكميات اللازمة في المخازن لحقن الجرعة الثانية للذين تلقوا في السابق الجرعة الأولى من عقار فايزر".

ووفق السلطات الإيطالية، فإن "الشركة الأمريكية-الألمانية (فايزر- بيونتيك) تعهدت بأن إمدادات اللقاح ستعود إلى الكميات المتفق عليها بدءا من الأسبوع القادم، والتي تقدر بـ 470 ألف جرعة أسبوعيا".

وكانت إيطاليا قد أعلنت أن حملة التطعيم، أغلبها بالجرعات الأولى من اللقاح، شملت 1.2 مليون شخص.

وكانت المملكة العربية السعودية قد واجهت المشكلة ذاتها، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية قبل يومين عن احتمال إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، بسب تأخر الشركة المنتجة في توريده.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

 

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا