الحكومة الفنلندية تشير إلى نواقص تدابيرها خلال الوباء

نشرت الحكومة الفنلندية، اليوم، تقريرا أعدته شركة Deloitte حول إدارة أزمة فيروس كورونا في فنلندا، مع سرد أوجه القصور في عمل المسؤولين والوزارات والإدارات في البلاد.

ونفذت شركة Deloitte الاستشارية، الدراسة التي قامت خلالها بإجراء مقابلات شخصية وأخذ إفادات أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، وأعضاء مجموعة تنسيق إدارة أزمة الوباء، وبعض المستشارين وأعضاء البرلمان.

وقالت الدراسة: "كانت هناك أوجه قصور، في تنسيق وتطوير الاتصالات، وفي تدفق المعلومات داخل الحكومة بين الفروع الإدارية. عمليات تنظيم الأزمة، كان يجب أن تعمل بشكل أسرع. وهناك حاجة إلى نماذج واضحة للإدارة والتنظيم يمكن تطبيقها في حالات الأزمات، دون تنفيذ تغييرات هيكلية كبيرة".

وأشارت الدراسة، إلى أن السلطات الفنلندية بحاجة إلى تطوير التعاون بين الإدارات، وتبادل المعلومات بين الحكومة والمنظمات الخارجية، وتعزيز التعاون الدولي والتعاون مع القطاع الخاص.

ونوهت بأن الاستعدادات لمواجهة أزمات، مثل هذا الوباء، لم تكن مجهزة بشكل جيد. وتم بشكل محدود استخدام العبر والدروس المستقاة من الأزمات السابقة.

المصدر: نوفوستي